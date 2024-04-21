نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة ينضم لأبطال فيلم "ري ستات" لـ تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة لفريق عمل فيلمه الجديد رى ستارت، من خلال صورة شاركها برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









ويواصل تامر حسني خلال هذه الفترة وضع حاليا اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.









و حدد تامر حسني موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2024، ويسجل العمل التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني

آخر أعمال باسم سمرة

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة كان مشاركته في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداث في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن

أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.