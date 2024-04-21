نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يتحدث عن نجاح مسلسله الأخير العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف الإعلامي عمرو أديب الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج الحكاية، على قناة mbc مصر، وتحدث خلال الحوار عن نجاح مسلسله الأخير العتاولة، الذي نافس به في موسم دراما رمضان الماضي 2024، كما رد على انتقاد طارق الشناوي لأدائه في العمل.

أحمد السقا يتحدث عن العتاولة

وقال أحمد السقا: مسلسل العتاولة كان مسؤولية كبيرة عليّ، وكلنا من أكبر لأصغر فرد بالعمل بذل أقصى ما عنده واشتغلنا 20 ساة في اليوم، وكنا دائمًا أسرة وأصدقاء وإخوة.. شعرت أن المسلسل بدأ في النجاح بشكل أكبر بعد الحلقة الخامسة منه، مما جعلني أزيد تركيزي وأراعي كل كلمة تُقال في المسلسل للحفاظ على النجاح.

رد أحمد السقا على طارق الشناوي

وأكمل أحمد السقا: أشكر المخرج أحمد خالد موسى على هذا المسلسل، ومثلما قولت من قبل أن الكاميرا تصور القلوب وليس الوجوه، وقلوبنا كلنا كانت صافية في التصوير.. شاهدت انتقاده لي، وبوعده إني اجتهد زيادة وأطور من نفسي في التمثيل بعد كده، ودي وجهة نظره وعلى راسي من فوق، هو صديق قديم لي، ولكن النقد مش بيكون للممثل بس وأنا تتلمذت على يد نقاد كبار في المعهد والنقد غير الانتقاد.

اخر اعمال احمد السقا

والجدير بالذكر ان اخر اعمال احمد السقا هو مسلسل العتاولة، يقدم السقا في المسلسل شخصية نصار فتيحة وهو حرامي وفتاح خزن، ويعيش قصة حب مع زينة التي تلعب دور حنة وتظهر طباخة ضمن الأحداث، أما طارق لطفي فيقدم شخصية خضر فتيحة وهو حرامي ويتعاون مع السقا في عملياتهما الإجرامية.

تفاصيل مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، وعُرض على قنوات mbc ومنصة شاهد، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.