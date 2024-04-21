نادية شكري: 'ربنا استجاب لي ومفيش حد مش بيخاف من الحسد'

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نادية شكري عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير دورها في مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال والذي عرض في موسم رمضان عام 2024.

تصدر نادية شكري التريند

وقالت نادية شكري: وضع المكياج كان بياخد نحو تلات أو أربع ساعات، وبنحط سيلكون على الوش وكحول وسشوار وبيكون فيه دقة شديدة، وبشيل الحاجات دي في ساعة وشوية، والشعر كنا بنركب صلعة ويتلزق عليها الشعر الأبيض بكولة وكان يدخل في مناخيري وبتخنق وبشرتي كانت بتتعب، وجربت كذا شخصية شاف كذا حد ولما عملت تيست قالهم زودود كمان.

وأوضحت نادية شكري أن التحدي بالنسبة لها كان عودتها للتمثيل، قائلة: ربنا استجاب لي وطبطب عليا في المسلسل ده لإني كنت فقدت الأمل إني اشتغل في رمضان وكنت قاعدة زعلانة ومحبطة.

وعن تخوفها من الحسد بعد النجاح الكبير الذي حققته في المسلسل قالت: مفيش حد مش بيخاف من الحسد، والحسد موجود ومؤمنين به، لكن الواحد بيتوكل على الله، ولما بقيت تريند قلقت ومعملتش حاجة غير إني بصلي لربنا وادعي له يبعد عني أي حاجة وحشة.

سبب سفر نادية شكري للخارج

كما تحدثت نادية شكري عن سبب سفرها بالخارج إلى أستراليا في بداية مشوراها رغم تألقها، قائلة: أخويا كان عايش هناك وبيتحايل عليا أروح له وروحت على أساس فسحة وعجبتني الحكاية وكملت، مع إني رايحة زيارة ولكن لقيت نفسي في حياة تانية مختلفة.. وأنا من النوع اللي كرامتي بتاكلني على أي حاجة لكن بره ما حستش الأحاسيس دي، أو أن فيه حاجة ممكن تضايقني وأخويا كان محتاجني.

وتابعت نادية شكري: كنت متجوزة وانفصلت عن سامي العدل، وكان معايا بنتي رشا خدها ومحستش بالغربة خاصة إني كنت مع أخويا وكان فيه مصريين كتير وفنانين بييجيوا يعملوا حفلات.

وأضافت: لما رجعت مصر تعبت أوي ومكنتش عاوزة أرجع الوسط وكنت حاسة إني فيه تغيرات ومش عارفة أتأقلم وده كان بيخليني أمد رجل وأرجع تاني وأول واحد رجعني إبراهيم الشقنقيري وقال لي هترجعي.

آخر أعمال نادية شكري



يذكر أن آخر أعمال نادية شكري كان مشاركتها في مسلسل جودر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، حيث ظهرت كضيفة شرف في دور سيدة عجوز.

ومسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

