نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سعد يكشف تفاصيل زيارته الأخيرة للراحل صلاح السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي محمود سعد عن الراحل صلاح السعدني وكشف علاقة الصداقة القوية التي كانت بينهما، وذلك من خلال نشره مقطع فيدو عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تصريحات محمود سعد

قال محمود سعد خلال مقطع الفيديو:" غيابه فارق معايا شخصيا جدا لأنه غايب من فترة مش بس الوفاة".

وتابع:" آخر مرة زرته من 3 أو 4 سنين كان معايا نبيل الحلفاوي، كان حاضر لكن مش بقوة صلاح السعدني، مكانش على ما يرام".

كما تحدث أيضًا عن الفنان أحمد السعدني نجل الراحل صلاح السعدني قائلا:" كان الابن البار وكان بيخرجه ويوديه النادي الأهلي، وهو اللي عمله أكرم السعدني مع والده محمود السعدني".

رحيل الفنان صلاح السعدني

الجدير بالذكر أنه قد رحل عن عالمنا الفنان صلاح السعدني صباح يوم الجمعة الماضي 19 أبريل، عن عمر ناهز 81 عاما.

وأقيم عزاء الفنان الراحل مساء الأحد، 21 أبريل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، دون تغطية إعلامية وصحفية حسب رغبة أسرته.