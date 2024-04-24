نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شائعة اعتزال نهال عنبر عن التمثيل تصدر قائمة التريند.. تفاصيل الجدل وردود الفعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت شائعة اعتزال النجمة نهال عنبر عن التمثيل قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي،وقد أثارت هذه الشائعة موجة من الاستغراب والتساؤلات بين جمهورها ومحبيها.

مع تداول الشائعة، تفاعل الجمهور ومحبو نهال عنبر على نطاق واسع، حيث أعرب البعض عن حزنهم وأسفهم لفقدان الممثلة الموهوبة.



حيث خرجت نهال عن صمتها لتوضح حقيقة هذا الأمر من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"ردًا على خبر إشاعة اعتزالي الفن، أنا لم ولن اعتزل التمثيل أبدا، فكل أعمالي اتشرف بها ولا تخدش حياء الأسر المصرية وسأظل أقوم بالتمثيل لأخر عمري".



آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة نهال عنبر مسلسل دون سابق إنذار بطولة النجم أسر ياسين، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



قصة مسلسل دون سابق إنذار



دارت أحداث مسلسل دون سابق إنذار، حول آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشخصيتى زوجين يعانين من مشاكل عديدة تدفع بهما أكثر من مرة للتفكير في الانفصال، وتتوالى الأحداث بظهور إصابة طفلها بمرض خطير يقلب حياتهما تمامًا، هذا بالإضافة إلى ظهور علاقة حب قديمة بين عائشة بن أحمد وعمر الشناوى.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار



مسلسل دون سابق إنذار، شارك نهال عنبر في بطولته باقة كبيرة من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف لما كفارنه وإخراج هاني خليفة.

