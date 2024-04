نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت آمبر هيرد بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة العالمية آمبر هيرد أن تخطف قلوب الجماهير من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وهي تحتفل بعيد ميلادها الثامن والثلاثين وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد بنوع الشمبانيا وهي تبتسم وتحتسي الكأس الذي بيدها".

تعليقات الجمهور على منشور آمبر هيرد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من بين أبرز التعليقاتHappyBirthday، every year and you are fine healthy and safe oh lord of the worlds،You are lighting the whole world Oh Star،and other comments

آخر أعمال آمبر هيرد



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة العالمية آمبر هيرد فيلم Aquaman and the Lost Kingdom والذي تدور أحداثه حول أرثر الذي يسعى مستعينًا بمساعدة أورم لإنقاذ أتلانتس والتصدي لـ بلاك مانتا، والذي يسعى لاستغلال سلاح جديد وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده، وتدمير كل شيء والفيلم من إخراج جيمس وان وتأليف مورت فايسنجر بالتعاون مع بول نوريس.



أبطال فيلم Aquaman and the Lost Kingdom



وشارك في العمل مع آمبر هيرد العديد من الفنانين العالميين منهم جايسون موموا وباتريك ويلسون ونيكول كيدمان وتيمويرا موريسون ويحيى عبد المتين وبيلو أسبيك، وحاز الفيلم على إعجاب الكثير من الجماهير من مختلف أنحاء العالم.