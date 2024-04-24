نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البرومو.. تفاصيل مسلسل "دواعي السفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عدد كبير من الجمهور حول قصة مسلسل “دواعي السفر”، خاصة أنه للمرة الثانية لأمير عيد في الظهور بعد ريفو، كما أن البرومو التشويقي للمسلسل به أحداث مثيرة وهو ما جعل المسلسل يتصدر محركات البحث جوجل.



تفاصيل مسلسل دواعي السفر



كشف البرومو الرسمي الذي طرحته منصة واتش ات عدد من الأحداث المشوقة، وشهد البرومو رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض مما يدفع أمير عيد لأصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالأبن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم" وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

فريق عمل دواعي السفر



ويضم المسلسل عدد من النجوم منهم أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، وغيرهم، والمسلسل من إخراج محمد ناير.



قصة مسلسل “دواعي السفر”

مسلسل “دواعي السفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.