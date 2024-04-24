نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن احتفالات الثقافة المصرية بأعياد تحرير سيناء تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت اشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء 24 إبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية بمناسبة أعياد تحرير سيناء

تضم الاحتفالية نخبة من المؤلفات الحماسية التى تعبر عن الفخر والانتماء ويشارك خلالها طلاب فصل الإيقاع تدريب وقيادة الفنان سعيد الارتيست بتنويعات ايقاعية، كما يقدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة ومصاحبة علي البيانو الدكتور محمد حسني اعمال علي باب مصر، مصر التي في خاطري، موشح ياشادي الألحان، المريله الكحلي، دولا مين، موشح يا من لعبت به شمول، مصر تتحدث عن نفسها، عظيمة يامصر، إسلمي يامصر وفيها حاجة حلوة .

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون،ويضم اقساما متعددة،كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.