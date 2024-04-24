انت الأن تتابع خبر ظافر العابدين يحصل على جائزتين مهرجان هوليوود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصل فيلم الفنان التونسي ظافر العابدين "إلى ابني"، على جائزة مؤسسة هوليوود للفيلم العربي البلاتينية لأفضل Reel، في حفل ختام فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان هوليوود للفيلم العربي"، الذي أقيم في لوس أنجلوس.



كما شهدت الدورة الثالثة من المهرجان التي استمرت 5 أيام، حصول الثنائي صفاء المسعدي وظافر العابدين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لكتابة السيناريو لعام 2024 عن الفيلم ذاته.



فيما حصل الفيلم السوداني "وداعا جوليا"، على جائزة Golden Horizon، فيما حازت الفنانة المصرية إلهام شاهين على جائزة "عزيزة أمير" التكريمية.



وحصل المخرج المصري النمساوي أبو بكر شوقي، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للإخراج لعام 2024، عن الفيلم السعودي "هجان"، الذي كان قد عرض للمرة الأولى، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" نهاية العام الماضي.



وحاز الفنان السعودي عمر العطوي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للتمثيل لعام 2024، لأدائه في فيلم "هجان"، أما جائزة أفضل فيلم روائي بناءً على تقييم الجمهور، فقد حاز عليها الفيلم المصري "مقسوم" من بطولة الفنانة ليلى علوي.



ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام 2024 بأفلام الطلبة، للفيلم المصري "بولا يتحدث" من إخراج روزانا قاسم، أما جائزة أفضل فيلم للطلاب فقد حازت عليها سوريا من خلال فيلم "خطى أب" للمخرج محمد علي، فيما نال فيلم "وذكرنا وأنثانا"، من الأردن، على جائزة أفضل فيلم قصير لعام 2024 .