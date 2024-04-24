نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو يكشف عن سبب اختياره لجملة "عايز أتمرمغ في حضنك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان شيكو، بالتعليق على جملته الشهيرة التي لازمته في مسلسل خالد نور وولده نور خالد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، موضحًا أن تكرار المصطلح طوال حلقات المسلسل، جاء من اقتراحه.

تصريحات شيكو

وقال شيكو في تصريحات صحفية: جملة عايز أتمرمغ في حضنك، كانت مكتوبة في السكريبت، ولكن بصيغة عايز أترمي في حضنك، ومقررة للحلقة الأولى بس، وأنا اقترحت إننا نزودها في باقي الحلقات.

وأضاف شيكو: وقصدت أغيرها لـ عايز أتمرمغ في حضنك، لأن كلمة أتمرمغ غريبة وشبه دماغ الشخصية، خصوصًا أن كان ليا جملة في فيلم قلب أمه، كنت بقول لـ هشام، لما بشوفك ببقى عايز أخدك في حضني، وحبيت جدًا جملة باسم سمرة يلا بينا، في مسلسل العتاولة.

قصة مسلسل خالد نور وولده نور خالد





وتدور أحداث العمل حول الخلافات الزوجية والأسرية في إطار كوميدي لايت ويعرض في 15 حلقة عبر قناة MBC ومنصة شاهد، العمل من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد





المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.

ويعتقد الفنان شيكو في أحداث المسلسل أن الفنان كريم محمود عبد العزيز هو والده وذلك في إطار من الكوميديا.

تفاصيل مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ”





يشارك في بطولة مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ” كريم محمود عبدالعزيز، وشيكو دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما.

ويجسد كلًا من الفنان محمود عبد العزيز وشيكو شخصيتي المهندس خلال أحداث العمل الذي يناقش المشاكل الزوجية.

