نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفصال المخرج وائل فرج ومروة الأزلي بعد خطوبة عامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفصل المخرج وائل فرج، عن خطيبته الفنانة مروة الأزلي، بعد فترة خطوبة استمرت لمدة عامين، وذلك بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، ولكن انفصال الثنائي وائل فرج ومروة الأزلي، بعد خطوبة وقصة حب استمرت لـ عامين.

خطوبة مروة الأزلي ووائل فرج

سبق، أعلنت الفنانة مروة الأزلي، خطوبتها على المخرج وائل فرج، في أجواء عائلية بالمنزل، وتم ذلك يوم 29 أكتوبر 2022، ونشرت الأزلي صورًا تجمعها مع المخرج وائل فرج، لتعلن فيها عن خطبتهما، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت مروة مرتدية جمبسوت أبيض رقيق، بذيل طويل، وربطت شعرها من الأمام، وتركته منسدلًا بنعومة على كتفها، مع مكياج رقيق.

اخر أعمال مروة الأزلي

وكان اخر اعمال مروة الأزلي هو مشاركته الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل توبة، بطولة الفنان عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، ماجد المصري، حسن أبو الروس، انتصار وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج أحمد صالح، ايضا شاركت في عددا من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل جميلة، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2023، وضم العمل كل من سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

اخر اعمال وائل فرج

وكان اخر اعمال وائل فرج هو مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل، ويقدم أحمد فهمي دور وكيل نيابة يتجه للمحاماة، مع تطورات كثيرة في شخصيته، فيما تقدم صبا مبارك دور مذيعة، وصنفت منصة "شاهد vip" المسلسل بأنه جريمة، وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.