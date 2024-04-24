نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تنسوا الفضل بينكم..أحمد جمال سعيد يعلن خبر انفصاله عن زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الفنان أحمد جمال سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خبر طلاقه معلقًا: "بسم الله الرحمٰن الرحيم

‎وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تم الانفصال منذ اكثر من شهر بيني وبين السيده/ساره قمر

واليوم تم الطلاق رسميًا

اتمني لها كل التوفيق في حياتها القادمة".



أعمال أحمد جمال سعيد بدراما رمضان 2024



نجح أحمد جمال سعيد في التألق بدراما رمضان بأكثر من عمل، حيث لمع في مسلسل كامل العدد وصيد العقارب



قصة مسلسل كامل العدد:





شهدت أحداث مسلسل "كامل العدد" الحلقة الأخيرة أحداث مشوقة مؤثرة منذ بدايتها، وكشفت ليلى (دينا الشربيني) أن أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) هم السبب في كل ما حدث، لتخبر زوجها بكل ما حدث، ويتصالحا أخيرًا، وتعتذر له لإنها لم تصدقّه من البداية.

فريق عمل كامل العدد:





يضم المسلسل المصري "كامل العدد" كوكبة رائعة من الممثلين، بجانب النجمة دينا الشربيني مثل شريف سلامة، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسعاد يونس، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش



أحمد جمال سعيد صيد العقارب

شارك أحمد جمال سعيد خلال السباق الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب" وحقق به نجاح كبير، ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد



يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد كان مشاركته في حكاية ماتيجي نشوف إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود والذي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وكانت من بطولة هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، نبيل عيسى، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، تأليف سارة مصباح وولاء أمين، إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري