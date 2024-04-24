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بدأت فعاليات تكريم أشرف عبد الغفور بالمهرجان القومي للمسرح بحضور ريهام عبد الغفور

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أحمد جودة - القاهرة -  بدأت منذ قليل فعاليات تكريم الفنان القدير الراحل أشرف  عبد الغفور  بالمسرح القومي بحضور نجلته ريهام عبد الغفور ونجوم الفن وونقيب المهن التمثلية الدكتور  أشرف  زكي تحت قيادة الفنان القدير إيهاب فهمي.

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ريهام عبد الغفور 
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أشرف عبد الغفور 

أبرز  الحاضرين تكريم أشرف  عبد الغفور 

حرص عدد من نجوم الفن على  حضور تكريم الفنان القدير الراحل  أشرف عبد الغفور وعلى رأسهم  نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنان القديرة سميرة عبد العزيز والفنان القدير محمد أبو  دواود والفنان القدير لطفي لبيب  و المخرج خالد جلال والفنان القدير محمد رياض والفنان القدير أحمد  سلامة والفنانة القديرة عزة لبيب والأب بطرس دانيال وعدد آخر  من الفنانين والفنانات. 

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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