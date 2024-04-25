نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مصطفى خاطر يتذكر الفنان الراحل محمد البطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر الفنان الراحل محمد البطاوي ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني، حرص الفنان مصطفى خاطر على إحياء صديقه الراحل، وذلك من خلال نشره المشهد الذي ظهر فيه "البطاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الفيديو قائلا: "اخر عمل لبطاوي زميلنا رحمة الله عليه.. ادعوله بالرحمه واقروا له الفاتحة".

وفاة الفنان محمد البطاوي

الجدير بالذكر آن الفنان محمد بطاوي رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي، حيث تم نقله قبل وفاته، لأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد شعوره بألم في القلب، حيث تعرض لحالة إغماء بعدها بفترة قصيرة، ومن ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

أبطال مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.