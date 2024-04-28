نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء شرارة تكشف عن تفاصيل أغنية "تعرف إحساس" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "تعرف إحساس"،

حيث شاركت جمهورها بفيديو لها وهي تغني مقطع من الأغنية لترويج عنها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه:" تعرف إحساس قريبا ً، كلمات أحمد العزب، لحن محمد عبد المجيد، توزيع محمد ياسر، إنتاج شبكة".



تعليقات الجمهور على منشور نداء شرارة



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، فيما علقت الفنانة شيماء سيف قائلة:الله على الجمال.



آخر أعمال نداء شرارة



والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة نداء شرارة أغنية "كدابين" للنجمة نداء شرارة،والأغنية من كلمات مصطفى شكري وألحان وتوزيع خليل وشندي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.