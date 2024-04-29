نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ناسيني ليه" لـ تامر حسني من أهم 50 أغنية عربية فى القرن 21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نجم الجيل تامر حسني نجاحًا جديداً يُضاف إلى قائمة نجاحاته السابقة وهو إختيار أغنية "ناسيني ليه" الذي طرحت في عام 2019 وحققت نجاحاً كبيراً منذ بداية طرحها وتستمر في حصد المشاهدات حتي الآن حيث وصلت الآن نسب مشاهداتها 100 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ووصلت نسبة مشاهدات الفيديو كليب الخاص بالأغنية نحو 220 مليون مشاهدة.

وتم إختيار أغنية "ناسيني ليه" لـ تامر حسني من أهم 50 أغنية عربية فى القرن الحادي والعشرين وهذا من Rolling Stone وهي دراسه علمية وثائقية للمجلة الأميركية الأشهر في العالم.

تفاصيل أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني

والجدير بالذكر أن أغنية ناسيني ليه هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وسام عبدالمنعم، هندسة صوت هانى محروس، ماستر/ م أمير محروس.

كلمات أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني

أنا مقدرش أبعد ثانية، أنا بعدك ماليش في الدنيا

يا أول حب عاش قلبي معاه

الأيام بقت مش هي، يا ريت ترجع وحشت عينيا

حياتي في بعدك أنت مش حياة

ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك؟

ده ما يهونش أبدًا عليا أنساك، آه

تعالى لومني ريح قلبي وإرتاح

تعالى يا اللي نفسي في حضنك أرتاح

ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك؟

ده ما يهونش أبدًا عليا أنساك، آه

تعالى لومني ريح قلبي وإرتاح

تعالى يا اللي نفسي في حضنك أرتاح

أنا مقدرش أعيش مستني، ده مش بإيدي غصبٍ عني

واحشني حبيبي قوللي أنا أعمل إيه؟

ماشوفتش حاجة م اللي حصلي وبسمع ناس كتير بتقوللي

زمانه نسيك وعاش تفتكره ليه؟

ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك؟

ده ما يهونش أبدًا عليا أنساك، آه

تعالى لومني ريح قلبي وإرتاح

تعالى يا اللي نفسي في حضنك أرتاح

ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك؟

ده ما يهونش أبدًا عليا أنساك، آه

تعالى لومني ريح قلبي وإرتاح

تعالى يا اللي نفسي في حضنك أرتاح