بسمة وهبة: بوسي رفضت مشاركتها في مسلسل المداح 4 لإنها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 04:32 مساءً - تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن سبب عدم مشاركة الفنانة لوسي في الجزء الرابع من مسلسل المدح بطولة الفنان حمادة هلال، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2024.

تصريحات بسمة وهبة

وقالت بسمة وهبة، خلال فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، لوسي قد تكون سابت مسلسل المداح بسبب تعرضها لأذى، بسبب دور العفريته اللي جسدته قبل كده، وكانت اسمها هند بنت الأحمر، وقالت بنفسها إنها حسيت بأذية حقيقية ومكملتش".

بسمة وهبة تكشف عن كواليس مرعبة عن حلقة بوسي

وأضافت:"بوسي لما جتلنا الحلقة السنة اللي فاتت أنا حسيت إن فيه حاجة، وقُمت صوت ولقيت في قطة ماشية من تحت رجلي ونهينا الحلقة، معرفش ممكن يكون فيه حاجات خفيفة والناس بتستغلها وبيقولوا إن ده المهدي المنتظر".

وعن وصف بعض شخصيات العمل بالسيدة مريم العذراء، أكدت:" مريم العذراء مين اطلعوا يا مسيحين دافعوا، أنا بحب مريم محدش يقول لواحدة عادية إنتِ مريم العذراء، وشايفة إن مسلسل المداح عملنا مشاكل كتير وكفاية كدة بقى".

بسمة وهبة في رسالة صادمة لأسرة عمل المداح

وأشارت:"اوعوا تعملونا الجزء الخامس، المسلسل عمل مشاكل كتير وآخرها مشاكل الدبح والتعذيب اللي حصلت للولد اللي قتلوه في شبرا وأخدوا أعضاءه، المفروض يتكتب إن المسلسل لا يمت الواقع بصلة".

بسمة وهبة:مسلسل المداح هو الوحيد اللي اتفرجت عليه ليه يتعمل أربع أجزاء والمسلسل كله توتر وجن وعفريت وكان مؤثر

وواصلت:" لما بنشوف مسلسلات أجنبية أو كورية بيتكب من خيال المؤلف وليس له علاقة بأي قصة ولا شخص ولا بالواقع، مسلسل المداح هو الوحيد اللي اتفرجت عليه، ليه يتعمل أربع أجزاء والمسلسل كله توتر وجن وعفريت وكان مؤثر، ومفيش حاجة توحي إن ده مش حقيقي أو مسلسل مكتوب من الخيال".