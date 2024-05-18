نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أمير الغناء العربي لطرح أغنية بعنوان "يا ويل حالي"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





وروج الفنان هاني شاكر لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "أغنية جديدة لأمير الغناء هاني شاكر بعنوان: يا ويل حالي -كلمات الشاعرة راميا بدور- الحان هيثم زياد - توزيع وتسجيل بودي نعوم".





آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر آخر أعمال هاني شاكر أغنية انسى اللي خان، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:إنسى اللي خان وإفرح وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان ده وهو بيخون كان سعيد

إنسى اللي خان وإفرح وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان ده وهو بيخون كان سعيد

مترجعوش مهما إعتذر مترجعوش مهما ندم

جرح الخيانة ميتنسيش مهما قدم

طول ما إنت شايفه حتفتكر

وبسبب من غير سبب جرحك هيصحى من جديد

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

بتحبه يبقى رجعه أنا لو مكانك أودعه

أنا لو مكانك أضيعه وأذوقه نفس الألم

أنا قلبي غيرك، أنا قلبي غيرك

أنا قلبي صعب جرئ عنيد

طب هو سابك هو باعك هو راح

وإنت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

طب هو سابك هو باعك هو راح

وإنت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

آه يا قلبي ضاع لما شبع سألته ليه لف ورجع

متسيبش عطفك يهزمك أو تنخدع

طول ما إنت شايفه حتفتكر

وبسبب من غير سبب جرحك هيصحى من جديد

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

بتحبه يبقى رجعه أنا لو مكانك أودعه

أنا لو مكانك أضيعه وأذوقه نفس الألم

أنا قلبي غيرك، أنا قلبي غيرك

أنا قلبي صعب جرئ عنيد