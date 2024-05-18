نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده الـ 84 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع عيد ميلاد الزعيم حرصت الفنانة لبلبة على تهنئة النجم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84، الذي يوافق اليوم الجمعة 17 مايو، من خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة «DMC».

وعلقت الفنانة لبلبة مهنأة الزعيم: “عايزة أهنيه بعيد ميلاده، وأقوله كل سنة وأنت طيب يا أحب إنسان لقلبي، أعطيت السعادة لملايين من جمهورك، سنيين طويلة فى المسرح وفي التليفزيون والإذاعة والسينما، وأعطيت السعادة للدنيا كلها، بحبك قوي، ووحشتني قوى، والدنيا دمها تقيل من غيرك”.

وتابعت: “النهاردة الدنيا كلها بتحتفل بعيد ميلاد الزعيم، وبالإضافة إلى الأعمال الكثيرة التى اشتغلت فيها مع الزعيم عادل إمام، هناك أيضًا مسلسلين مهمين جدًا زودوا مشواري الفني مع عادل إمام، وهما «صاحب السعادة»، و«مأمون وشركاه»، وهذين المسلسلين أعتبرهم مثل 10 أفلام من اللي اشتغلت فيهم مع عادل إمام”.

واختتمت لبلبة حديثها قائلة: “كانت كواليسنا جميلة جدًا، وكل كواليس الأستاذ عادل جميلة ولذيذة ومنظمة، بيقعد كتير مع السيناريو والمخرج قبل ما يبتدي يشتغل، لكن لما بيشتغل بتكون كل حاجة مُنضبطة، وبيدينا إحساس أننا كلنا أسرة واحدة، بناكل مع بعض، بنفكر مع بعض، وببقي نازلة من بيتي ومبسوطة أن عنيا هتشوفه وهنشتغل مع بعض، أنا عملت معاه أنجح أفلامه، والمسلسلين اللى عملتهم ناجحين جدًا”.