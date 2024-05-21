نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نجاتي عن الحشاشين: من أصعب المشاهد اللي قدمتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد نجاتي، في تصريحات صحفية عن أنه سعى للمشاركة في مسلسل الحشاشين، بعد أن تم طرح البرومو الخاص به، حيث إنه قام بالتحدث مع الكاتب عبد الرحيم كمال وقال له، "أنا أشعر أني سأشارك في هذا المسلسل لكنه رد عليه أن جميع الأدوار تم تسكينها"، وبعدها فوجئ نجاتي باتصال من شركة سينرجي يطلبون فيها منه الحضور للتوقيع.

نجاح محمد نجاتي في مسلسل الحشاشين

وذكر نجاتي أن المخرج بيتر ميمي قال له إن لديه دور مخصوص مفصل على محمد نجاتي وقد كان، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع نجاح هذا الدور بهذا الشكل مضيفًا أن مشهد حرقه في الحلقة الـ 29 من مسلسل الحشاشين، من أصعب المشاهد التي قدمها خلال مشواره الفني، وبسببه أصيب بشرخ في الأحبال الصوتية، منعته من الكلام لمدة 3 أيام.

واختتم محمد نجاتي حديثه قائلًا: "فخور بالمشاركة في هذا العمل الضخم وسط كوكبة كبيرة من النجوم في مقدمتهم النجم كريم عبد العزيز والمخرج المميز بيتر ميمي والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال".

قصة مسلسل الحشاشين

الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

تفاصيل مسلسل الحشاشين



مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.