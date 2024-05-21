نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "أنا سكتين" لـ اليسا الأكثر تداولًا في الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، وفي نفس السياق حقق أغنية "أنا سكتين" والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

مما جعلها أن تكون الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "أنا سكتين":

ويقول مقطع من الأغنية:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

تفاصيل ألبوم إليسا:

ويضم الألبوم الجديد أنا سكتين، 12 أغنية منها أغنية «انا بتمايل»، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد منذ أشهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكتبت إليسا رسالة لجمهورها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".

وأضافت: "الألبوم ميخصنيش أنا لوحدى بس لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".

ويذكر أن شهد ألبوم النجمة إليسا عدة أزمات منذ العام السابق، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى نهاية عام 2022، عقب انتهاء كأس العالم، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع وغيرها من المشاكل، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.