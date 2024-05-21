كريم كريستيانو التريند الأول على "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطربان إسلام كبونجا، وكريم كرستيانو، التريند الأول على "يوتيوب" وذلك بعد طرحهما لمهرجان "أول قفا يا بروسلي"، على قناتهم الرسمية على “يوتيوب”٠



تخطت أغنية «أول قفا يا بروسلي» 180 ألف مشاهدة خلال يومين، والأغنية من غناء إسلام كبونجا وكريم كرستيانو، وكلمات إسلام كبونجا، وتوزيع

يوسف أوشا.

يذكر أن آخر أعمال كريم كان مهرجان "شارع الحياة هو هو" وتقول كلمات الأغنية:



حزني انتصر.. قلبي انكسر على قلبي أنا زعلان

تاهت ملامحي ووشي من كتر الزعل بهتان

الكل خاني وصاحبتي خانتنى هيا كمان

الدنيا جايه عليا بس أنا أدها وأدود

زي الجبل واقف ولسه حيلي مشدود

عشان بطل كاسر الكمين ومعدي أي حدود

يا ألف خسارة على خيري هما كالوه

عملت كتير أوي واخرتها دول نكروه

لو اعرف كنت جبت مكانكم كلب لولوه