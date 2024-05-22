خاص... منذر رياحنة يكشف لـ "دوت الخليج الفني" مشاركته في فيلم "إلى أرض مجهولة" بمهرجان كان الدورة الـ77



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف النجم الأردني منذر رياحنة عن مشاركته في مسابقة الأفلام الطويلة في منافسات مهرجان كان السينمائي الدورة الـ77.

وقال منذر خلال تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":"سعيد جدًا بتواجدي بهذا المهرجان الكبير، وفخور جدًا بمشاركتي بهذه المسابقة من خلال فيلم" إلى أرض مجهولة ".

وأضاف:" ويعتبر المهرجان مهم جدًا لأنه سوف يجذب أهم الصناع والنجوم في العالم ويمثل المهرجان عرس فني كبير ينتظره بشغف كبير صناع السينما لمشاهدة افلام جديدة وفي هذه الدورة ال 77 ترتفع امال السنمائيين العرب بمشاركة اعمال عربيه تتنافس على الجوائز ".



تعرف على أحداث فيلم إلى أرض مجهولة

وتابع:" فيلم إلى أرض مجهولة من اخراج مهدي فليفل والذي يسلط من خلاله الضوء على القضية الفلسطينية والواقع المأساوي لحياة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تم تصويره بالكامل في العاصمه اليونانية اثينا".



وأشار:"و تم اختيار الفيلم في منافسات مهرجان كان ليتم عرضه يومي 22 و23 – 05- 2024".

آخر أعمال منذر رياحنة

والجدير بالذكر آخر أعمال منذر رياحنة مسلسل المعلم، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

