تعرف على إيرادات فيلم "بنقدر ظروفك" في أول أيام عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “بنقدر ظروفك” للفنان أحمد الفيشاوي، والنجمة مي سليم، أمس إيرادات بلغت 60 ألف جنيهًا، في أول أيام عرضه بالسينمات.

قصة فيلم “بنقدر ظروفك”



وتدور أحداث فيلم “بنقدر ظروفك” في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم “بنقدر ظروفك”



وفيلم “بنقدر ظروفك”، بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.