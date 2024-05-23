تعرف على آخر التطورات الصحية لـ مي سليم بعد تعرضها لحادث سير

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة دانا حمدان، عن آخر التطورات الصحية لشقيقتها الفنانة مي سليم، بعد تعرضها لحادث سير مروع، نتج عنه تدمير سيارتها، مشيرة إلى أن شقيقتها بصحة جيدة.

نجاة مي سليم من حادث سير مروع



ونشرت دانا حمدان، صورة لسيارة شقيقتها المحطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وقالت: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري".

دانا حمدان تطمئن الجمهور بشأن الحالة الصحية لـ مي سليم



وأكدت على أن حالتها الصحية جيدة، قائلة: "هي بخير وده أهم حاجة بس بجد بعض سواقي التريلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، وما بيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل".



عرض فيلم بنقدر ظروفك



وعلى صعيد آخر، يعرض مي سليم لها حاليا في السينمات فيلم “بنقدر ظروفك”، الذي يشاركها البطولة فيه كل من نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.



آخر أعمال مي سليم

والجدير بالذكر آخر أعمال مي سليم مسلسل “سر إلهي” بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.