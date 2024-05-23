تعرف على إيرادات فيلم "تاني تاني" لـ غادة عبد الرازق

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء عرض فيلم “تاني تاني”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وبلغت إيراداته أمس 54،343 جنيهًا في شباك التذاكر.

أبطال فيلم تاني تاني



فيلم تاني تاني بطولة، أحمد آدم، بيومي فؤاد، غادة عبد الرازق، ثراء جبيل، محمود حافظ، والعلم من تأليف محمد نبوي، وإخراج شريف إسماعيل.

أحداث فيلم تاني تاني

تدور أحداث فيلم تاني تاني حول موظف يعمل في أحد البنوك، لقد كانت تجمعهما علاقة صديقة لرجلين مختلفين منذ الطفولة، وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية عندما يبدأ كلاهما في التنافس على الزواج منها.



آخر أعمال غادة عبد الرازق

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوسط الفني والوطن العربي.



أبطال مسلسل صيد العقارب

وضم المسلسل مجموعة من الفنانين منهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتناول العمل قصة عايدة عالمة الحشرات التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وتتوالى الأحداث.

