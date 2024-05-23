"مشوار" و"شهية" ضمن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بجنوب الصعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة قنا، أمس الأربعاء، استمرار العروض المسرحية لفرق إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

مسرحية مشوار

وقدمت فرقة قصر ثقافة فوزي فوزي العرض المسرحي "مشوار"، والذى يدور حول رواية حكي بها مزيج بين الفنون التشكيلية وفنون المسرح وحكايات شعبية من واقع الحياة، والعرض تأليف أحمد أبو خنيجر، سينوغرافيا وإخراج خالد عطا الله، أداء تمثيلي حسن فهمي، موسى محمد، طارق كامل، عرفة شحات، محمد عبد المنعم، آلاء جمال، تسابيح أحمد.

مسرحية شهية

كما استقبل مسرح القصر العرض المسرحي "شهية" لفرقة الأقالتة المسرحية، وتدور الأحداث عن قرية صغيرة في الجبل وحولها المطاريد ويوجد بها عمدة متزوج ولم ينجب ويقتل أحد الخفراء ويتزوج زوجته للإنجاب والتي تخونه مع شيخ الخفر ويدخل المطاريد القرية وتنتهى بموت العمدة، وهو تأليف كرم نبيه، ديكور وملابس فراج محسب، أشعار يحيى سمير، ألحان أحمد صلاح الدين، إخراج عدلي صالح.

لجنة التحكيم

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة المخرج المسرحى سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفي، الناقد محمد علام، مقرر اللجنه وليد فتحي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات الإقليم على مسرح قصر ثقافة قنا تستمر حتى ٢٥ مايو الحالي، ويقدم اليوم الخميس 23 مايو العرض المسرحي "ذات الخيال وهواني" لفرقة قصر ثقافة الطود إخراج عماد عبد العاطي، يليه عرض "احترس من الخنازير" لفرقة قصر ثقافة قوص إخراج عادل العدوي.

عروض الجمعة

وتتواصل الفعاليات غدًا الجمعة 24 مايو مع العرض المسرحي "السعد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي، يعقبه "آخر غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هاني فهمي.

عروض السبت المقبل

وتختتم العروض يوم السبت 25 مايو مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر إخراج كرم نبيه، يعقبه "حجر القلب" لفرقة نقادة إخراج محمد المعتصم.

