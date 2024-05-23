«قنبلة الجيل»" لـ «حسن شاكوش» و«حمادة مجدي» تتصدر قوائم Spotify خلال 6 أسابيع متتالية

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "قنبلة الجيل" للفنانين حسن شاكوش وحمادة مجدي، التي قُدمت لأول مرة في المسلسل الرمضاني الناجح "العتاولة" في شهر أبريل الماضي، ارتفاعًا بنسبة 5،740٪ على منصة Spotify خلال آخر 6 أسابيع متتالية، وتصدرت القوائم مثل أكتر 50 أغنية استماعًا في مصر على Spotify، خدمة البث الصوتي عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم.بالإضافة إلى ذلك، فإن فئة المهرجانات، الذي ينتمي إليه "قنبلة الجيل"، لا يزال يتصدر قوائم Spotify، حيث احتلت خمس أغانٍ حاليًا صدارة أفضل 50 أغنية في مصر.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الاغنية

يا حلو ياللي الجمال

دقدق على بابك

رد على اللي منك

ما انا برضه من أحبابك

قنبلة الجيل

اللي بتلعب عاللي يشيل

شيلت الكل على المشاريب

خدت لقطة من المشاهير

سيدة الارض

كل اللي يشوفها بيتخض

مشيتها بتتحول عرض

ملكة عصرها كله بيحلم يوصلها

ياما حاولو ما بقوش ربعها

دي اللي بتسحرنا بسحرها

تحت الأضواء

دي الحلوة في كل الاجواء

هي النادي وانتوا الاعضاء

دي بتعجب من غير اغراء

انتي وبس يا نن عيني

من نظرة بتفهميني

لما احتاجك بلاقيكي

أول واحدة بتسمعيني

انتي شبهي انتي لوني

لون عيونك لون عيوني

انتي توأمي وروحي

أبطال مسلسل “العتاولة”

مسلسل بطولة أحمد السقا، مي كساب، فريدة سيف النصر، طارق لطفي، منة بدر تيسير، أحمد كشك، محمد التاجي، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.