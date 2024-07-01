نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون مكياج.. أروى جودة تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة أروى جودة



وظهرت أروى جودة وهي دون مكياج داخل سيارتها، وحازت الصور على الكثير من الإعجابات من قبل متابعيها.

مسلسل نعمة الأفوكاتو



ومن ناحية أخرى، نافست أروى جودة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، خلال شهر رمضان الماضي لعام 2024، حيث ضم العمل مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ودارت أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول الفنانة مي عمر، التي تلعب شخصية نعمة المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبه كثيرًا، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته، تتحول إلى وحش يدمر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقه، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار التشويقي الدرامي.



آخر أعمال الفنانة أروى جودة



وكانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة، هو مشاركتها في مسلسل «رسالة الامام»، بطولة خالد النبوي، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، والعمل تناول الستة سنوات الأخيرة في حياة الإمام الشافعي بمصر، وشارك به نضال الشافعي، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.