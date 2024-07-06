نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بالقنطرة شرق ضمن مبادرة "أنت الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية بمدينة القنطرة شرق، ضمن مشاركتها في مبادرة "أنت الحياة".

التنمية المستدامة ودور المرأة المصرية

بدأت الفعاليات التي أقيمت بمركز شباب القنطرة شرق القديمة، بمحاضرة ثقافية بعنوان "التنمية المستدامة ودور المرأة المصرية"، تحدثت خلالها د. ماجدة عطا، مدير مكتبة مصر العامة الأسبق، عن أهمية مشاركة جميع أطياف المجتمع في عملية التنمية المنشودة، وتناولت أهمية دور المرأة المصرية في تحقيق التنمية.

وأقيمت ورش تعليم الرسم للأطفال، بالإضافة إلى ورش ورسم على الوجه، تدريب الفنانة سماح علي.

عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت به مجموعة من الأغاني التراثية منها "إسماعيلية ياللي هواك، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها"، بالإضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتنفذ بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى غدا الأحد 7 يوليو.