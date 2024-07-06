نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماقي يتألق في بورسعيد بحفل استثنائي وأضخم "وايت بارتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار محمد حماقي واحدة من اضخم الحفلات الغنائية بمدينة بورسعيد بحضور جماهيري من مختلف محافظات الجمهورية والتي اشترط دحول الجمهور مرتديا الملابس البيضاء.

أقيم الحفل على شاطئ احدى القرى ببورسعيد وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا لأغنية "ده قلبي ده" تعالت هتافات وصيحات الاعجاب التي لم تنقطع طوال تواجده.

من جانبه حرص حماقي على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال المهيب قائلا: "أجمد ناس بورسعيد.." ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي".. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة إلى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".. واختتم الحفل بمزيد من أجواء الاثارة والحماس بأغنية "أم الدنيا".

ويأتي حفل بورسعيد بعد النجاح الكبير الذي حققه حماقي وتألقه في إحياء أولى سلسلة حفلات" ليالي مصر" والذي أقيم بإستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة والذي شهد حضورا جماهيريا ضخما وتواجدا ملحوظا للألاف من أبناء الجاليات العربية من المقيمين بمصر.. وشهد الحفل اعلان حماقي عن قرب اطلاق البومه الجديد والذي من المتوقع ان يتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.



كما حصد حماقي مؤخرا نجاحات غير مسبوقة خلال جولته الغنائية بأمريكا الشمالية قعقب تألقه وسط حضور كامل العدد وغير مسبوق فى حفلى تورينتو الكندية وفى لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحيا حفليين متتالين أكثر إثارة وجماهيرية بولاية نيويورك الأكثر زحاما فى الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن.

و أشعل حماقى حفلى نيويورك وواشنطن بعدد كبير من أغانيه الشهيرة

حيث قام برفع العلم المصري فى حفله بالعاصمة الأمريكية اشنطن المدينة الأكثر تأثيرا في السياسة العالمية كونها تضم مقر البيت الأبيض ومقرات السلطات التشريعية والوزارات والبعثات الدبلوماسية، وهي المقر الرئيسي لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.



واختتم حماقى جولته الغنائية فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية بحفل مدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

كما شهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقى ل عمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من آجواء الإثارة.