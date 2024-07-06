نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. نجوم الفن يودعون اللاعب أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا في صباح اليوم، اللاعب أحمد رفعت، الذي توفي بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

نجوم الفن يودعون اللاعب أحمد رفعت

نعى عدد من النجوم اللاعب المصري أحمد رفعت، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة اللاعب، وكتبوا داعين له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

احمد فهمي ينعى اللاعب أحمد رفعت

نعى الفنان أحمد فهمي، الراحل أحمد رفعت، وكتب عبر ستوري من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “ إنا لله وإنا إليه راجعون".

هاني سلامه ينعى اللاعب أحمد رفعت

نعى الفنان هاني سلامة، الراحل أحمد رفعت، ‏‎وكتب عبر ستوري من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “رحم الله لاعب منتخب مصر وفريق مودرن سبورت احمد رفعت، عزائي لأسرته وكل محبيه".

شيكو ينعى اللاعب أحمد رفعت

نعي الفنان شيكو اللاعب أحمد رفعت، من خلال نشر صورة للاعب، عبر حسابه على Instagram وكتب: "قابلته مرة واحدة في حياتي وكان لذيذ أوي…الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وكل حبايبك…الفاتحة".

نبيل الحلفاوي ينعى أحمد رفعت

وكتب الفنان القدير نبيل الحلفاوي ناعيا أحمد رفعت: "الله يرحمك ويسكنك الجنة ويصبر أهلك يا رب. خالص العزاء لهم ولمحبيك ونحن منهم وللساحة الرياضية"

ندى بسيوني تنعى اللاعب أحمد رفعت

والفنانة ندى بسيوني كتبت: "وداعا اللاعب أحمد رفعت، رحيلك وجع قلوبنا كلنا، اللهم صبر أهله ومحبيه ربنا يسكنه فسيح الجنات".

أحمد جمال ينعى اللاعب أحمد رفعت

وكتب الفنان أحمد جمال عبر صفحته على Facebook نعي اللاعب أحمد رفعت: "خبر محزن وفاة اللاعب أحمد رفعت اللي كان تم تعافيه من سقوطه في الملعب من فترة إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أهله"

حاتم فهمي ينعى اللاعب أحمد رفعت بهذة الكلمات

وايضا نشر حاتم فهمي صورة اللاعب أحمد رفعت وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون والله حتقطع بيه جدا يا حبيبي يا محترم يا خلوق.. اليوم الوحيد اللي ما شفتكش فيه تسيبني كان نفسي أسلم عليك حتوحشني جدا وفيروزه كانت بتحبك جدا.. مع السلامة يا صاحبي ‏ربنا يصبرني على فراقك"

محمد هنيدي ينعي اللاعب أحمد رفعت

ونعى الفنان محمد هنيدي اللاعب أحمد رفعت ونشر صورته عبر حسابه على X وكتب: "ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

حاتم فهمي ينعي اللاعب أحمد رفعت بكلمات مؤثرة

شارك حاتم فهمي صورة اللاعب أحمد رفعت وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون والله حتقطع بيه جدا يا حبيبي يا محترم يا خلوق.. اليوم الوحيد اللي ما شفتكش فيه تسيبني كان نفسي أسلم عليك حتوحشني جدا وفيروزه كانت بتحبك جدا.. مع السلامة يا صاحبي ‏ربنا يصبرني على فراقك".

عمرو الليثي وجمال شاكر ينعيان اللاعب أحمد رفعت

وايضا نعى الإعلامي عمرو الليثي اللاعب أحمد رفعت كاتبا: "وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وايضا المخرج جمال شاكر، كتب: "الحياة أبسط بكتير أوي يا جماعة وحقيقي الدنيا في ثانية بتخلص وبتكون مجرد ذكرى؛؛؛ أحمد رفعت في ذمة الله".

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