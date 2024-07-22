وصول جثمان أحمد فرحات إلى مسجد عمرو بن العاص استعدادًا لأداء صلاة الجنازة

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أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل أحمد فرحات، إلي مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه قبل أن يتم دفنه بمقابر زينهم.

توفي، أمس، الفنان أحمد فرحات، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، نقل على إثرها إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وقررت أسرة الفنان أحمد فرحات، استقبال عزاء الراحل على مقابر زينهم.



نشأة أحمد فرحات



ولد الفنان أحمد فرحات في 23 يوليو عام 1950، بدأ مسيرته الفنية في سن الثامنة عندما اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف، كان أول عمل هو دور الطفل اليتيم مرزوق بفيلم مجرم في إجازة عام 1958، التحق بالمعهد العالي الصناعي، تخصص في مجال الاتصالات، وكان يعمل مهندسًا للاتصالات.



عمل أحمد فرحات برئاسة الجمهورية، فعمل مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ظل مسؤولًا عن اتصالات الرؤساء لمدة 30 عاما، تزوج ثلاث مرات وليس لديه أبناء.

اشتهر أحمد فرحات بعدة أعمال منها سر طقية الإخفاء للمخرج نيازي مصطفى، ومن بطولة عبد المنعم إبراهيم، وإشاعة حب بطولة عمر الشريف وإخراج فطين عبد الوهاب، ومجرم في إجازة من إخراج صلاح أبو سيف.