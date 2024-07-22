نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يحافظ على تصدره المركز الثاني في شباك التذاكر بـ فيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفنان محمد إمام تصدره للمركز الثاني في شباك تذاكر السينما بفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، بتحقيقه إيرادات أمس الأحد بلغت 475،707 جنيهًا.

تفاصيل فيلم "اللعب مع العيال"

ويشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

وفيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.





أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"



ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.



أحداث فيلم "اللعب مع العيال"



وتدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.