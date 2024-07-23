نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطبتها.. مروة أنور تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الشابة مروة أنور، محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد احتفالها بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

آخر أعمال الفنانة مروة أنور



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة مروة أنور في مسلسل مليحة الذي تم عرضه في النصف الثاني من مسلسلات شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وقد لاقى العمل شهرة واسعة وتصدرت كل حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الوطنية والذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، حيث ناقش قصة أسرة فلسطينية الأصل هاجرت من غزة إلى ليبيا ولكن بعد تدهور الأحوال في ليبيا يضطرون إلى العودة مرة أخرى إلى غزة وذلك عن طريق مصر التي تفتح أبوابها دائمًا لكل الشعوب.



أبطال وصُناع مسلسل مليحة



شارك في مسلسل مليحة كوكبة كبيرة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ميرڤت أمين، أشرف ذكي، حنان سليمان، مروة أنور، محمد دياب، أمير المصري، علي الطيب، سيرين خاص، وآخرين من النجوم المميزين والمسلسل من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.