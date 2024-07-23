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أحمد جودة - القاهرة - فتح أحمد زاهر المدير الإداري بنادي بيراميدز النار على اتحاد الكرة وما يتعرض له فريقه خاصة بعد مباراة الأمس أمام النادي الاهلي والتي تعرض خلالها الفريق للهزيمة بهدف بالدوري المصري.

ونشر زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":والله أبطال إن إحنا بنافس..العب من غير الشيبى ده موقوف.. حاضر..العب من غير رمضان صبحى وهو فى أعلى فورمه وكان رايح منتخب بحجة منشطات وهمية.. حاضر"

"احنا أبطال".. المدير الإداري ببيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة



وتابع: "إبراهيم عادل واحد من أحسن اللاعيبة في مصر هيلعب معاك وبعدها يسافر.. لا معلش ده مصاب يوم ١٢ ويلعب مع المنتخب ١٤ سبحان الله مع إن حقى إنه ميروحش خالص.. بس برضه حاضر "



واشار: "أكتر حاجة مضحكانى فى موضوع إبراهيم عادل تصريحات عضو مجلس الجبلاية إن اتفاق لعب إبراهيم عادل اللى هو حقى أصلا وممكن ما يسافرش عادي بقرار مني كان بعلم المنافس طب هو ماله بالموضوع أصلا".



وتعجب: "إعادة شوط سموحة مع إن اللائحة واضحة وبتقول المباراة تحتسب لبيراميدز.. بس برضه تاني حاضر..أول فريق يلعب بعد التوقف الدولى بيومين مع إن عنده نص الفريق مع المنتخبات في مخالفة صريحة للائحة.. حاضر انت لازم تلعب الساعة ٤ وبعدها ٥ ونص في عز الحر مع إني بنافس، بس المنافس يلعب عادي بالليل.. حاضر "



واختتم كلامه: "معلش أصل حكم مباراة المقاولون المفروض ميحكمش كارت معاهم لوقت اللزوم نطلعه..ظلم واضح من حكام مباراتين الدوري.. ويقولك الدورى ذهب لمن يستحق..ناس في الرابطة واتحاد الكرة طلعوا يهاجموا النادي لمجرد إنه بيدور على حقوقه وتقولي منافسة … إحنا أبطال والله"

