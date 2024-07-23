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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، لحسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز جناح نادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال أسرع وقت وقت.

أسباب تدفع برشلونة لحسم صفقة نيكو ويليامز في أسرع وقت

ويعمل مسؤولي النادي الكتالوني خلال الوقت الراهن على تسريع المفاوضات لإغلاق صفقة ويليامز في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن برشلونة يريد التعاقد مع نيكو ويليامز لأسباب رياضية وتسويقية وإعلامية أيضًا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية:" ما يدفع برشلونة للتعاقد مع نجم المنتخب الإسباني، هو علاقته المتميزة مع لامين يامال نجم الفريق الكتالوني، والثنائية التي ظهرت بينهما خلال كـأس أمم أوروبا 2024".