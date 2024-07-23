نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يصارع باريس سان جيرمان لضم نجم ستاد رين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير فرنسية عن وجود منافسة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ للحصول علي خدمات ديزيري دوي لاعب ستاد رين في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير ان بايرن ميونخ الألماني تقدم صباح اليوم بعرض رسمي لضم لاعب وسط ستاد رين لضمه خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت إلي أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض منذ أيام وتم رفضه من قبل إدارة رين بسبب ضعف المقابل المادي.

صراع ألماني فرنسي لضم ديزيري دوي

و افادت أن العملاق الباريسي ينوي تقديم عرضًا جديدًا خلال الأيام القادمة بقيمة مالية مناسبة من أجل حسم الصفقة لصالحه.

وشارك ديزيري دوي البالغ من العمر 19 عام، مع ستاد رين الموسم الماضي في 42 أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع 5 أهداف.