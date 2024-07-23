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أحمد جودة - القاهرة - نجح أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حل الخلاف بين كل من اللاعبة جنة عليوة، واللاعبة شهد سعيد، وذلك عقب لقائه المجمع بهما اليوم فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للصلح بينهما وإنهاء أية خلافات وسط تواجد عدد من أفراد أسرتى اللاعبتين ورئيس نادى أكتوبر الرياضى.

وزير الرياضة ينهى الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد

وساد حديثٌ ودىٌ بين وزير الشباب والرياضة مع اللاعبتين وأسرتيهما حيث أكد الوزير على ضرورة اهتمام اللاعبتين بمستقبلهما فى رياضة الدراجات، وإنهاء أية خلافات وقعت بينهما الفترة الماضية، مشيرًا أن الروح الرياضية، والحفاظ على سلامة المنافسين هى سمة أساسية لجميع الرياضات، ولا بد وأن يتحلى بها الرياضيون، واعتذار أى طرف عند الخطأ فالمتوقع أن يكون رد الفعل من الطرف الأخر هو القبول كونها سمة أخلاقية بالمجتمع الرياضى.

وتصافحت اللاعبة شهد سعيد مع زميلتها اللاعبة جنة عليوة، مؤكدين بأنهما سيبدأن صفحة جديدة من الصداقة وإنهاء أية خلافات، والتركيز مع المنتخب الوطنى فى المنافسات الرياضية المقبلة، مُقدمين الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على تدخله لإنهاء هذا الخلاف، ودعمه الدائم ومساندته لأبطال مصر الرياضيين.

