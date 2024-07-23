نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم النادي الأهلي، بمذكرة عاجلة ظهر اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس، عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي.

الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية المحترفة

طلب النادي في مذكرته من رابطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات، للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها.



وفاز الأهلي مساء أمس الثلاثاء على بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.