نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد": أتربة مُثارة على أجزاء من منطقة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غدًا على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل محافظات الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 3 - 5 ) كيلومترات.

كما تشمل تنبيهات "الأرصاد" محافظة وادي الدواسر، تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية بمقدار ( 1 - 3 ) كيلومترات