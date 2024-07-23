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أحمد جودة - القاهرة - قام مروان حمدي مهاجم فريق بيراميدز، بتقديم اعتذاره الرسمي عما بدر منه اتجاه جماهير الأهلي، في مباراة أمس الاثنين، وذلك بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمروان حمدي وهو يوجه السباب لجماهير الأحمر عقب انتهاء المباراة.

مروان حمدي يقدم اعتذاره لجماهير الأهلي



وجاء بيان اعتذار مروان حمدي كالتالي:

"مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس

‏‎أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير دون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء.

‏‎وأرجو من الجميع تفهم موقفي وأني لم أُبادر بالإساءة أو التعميم لجمهور الأهلي، الذي أقدره وأحترمه تماما، ورد فعلي كان عفويا لأي إنسان يتعرض للإهانة هو وأهل بيته، وردي كان تجاة قلة وجهت لي الإهانة دون أي سبب لكن أنا مقدرتش أكون متصالح مع إهانتي وإهانة والدتي دون وجه حق.

‏‎لاعب الكرة إنسان وليس ملاكا في النهاية، ونحن بشر والموضوع غير مقصود ورد فعلي كان تجاه من أهانوني.

أعتذر مجددا لأهلي ولنفسي ولأي إنسان طاله رد فعلي وأتمنى تقبل اعتذاري، وتاريخي لم يكن فيه يوما أي إساءة أو استفزاز للنادي الأهلي وجماهيره، وكلنا هنقف قدام ربنا نتحاسب كأفراد وليس كلاعب أو مشجع، فأرجو من الله أن يسامحني علي ما بدر مني ويهدي الجميع، وأرجو من جميع مشجعي النادي الأهلي أن يضعوا أنفسهم مكاني للحظات ليحكموا بالعدل.. أعتذر مرة ثانية وأرجو تقبل اعتذاري".