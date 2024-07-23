نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف باسمه واسم وزارة الأوقاف وأئمتها وعلمائها والعاملين بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة 1952م.

وأكد وزير الأوقاف في تهنئته للرئيس أن ثورة يوليو المجيدة ثورة العزة والكرامة والتحرر الوطني، تلك الثورة التي قام بها الضباط الأحرار، واصطف خلفهم جموع الشعب المصري العظيم.

وجدد وزير الأوقاف العهد -بهذه المناسبة الوطنية العزيزة- بأن نكون جميعًا في وزارة الأوقاف جنودًا أوفياء لوطننا العظيم مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيا الله (عز وجل) له بالحفظ والسداد والتوفيق، ولمصر وجيشها العظيم وشعبها الكريم بكل السداد والتقدم والازدهار.