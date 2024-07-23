نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة، التي يسعي للحصول عليها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آخر تطورات صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية

وقال سانتي خيمينيز صحفي "آس" الإسبانية، أن برشلونة يُركز على التعاقدات الهجومية مع أسماء مثل نيكو ويليامز وداني أولمو وينسى خط الوسط الذي ينزف الآن.

وأضاف:"نقص خطير في عدد اللاعبين قبل بداية الموسم وأكثر من النصف غائبين، غافي لن يعود قبل أكتوبر، وبيدري مصاب ودي يونغ مصاب أيضًا وفيرمين في الأولمبياد".

وتابع قائلًا:" نظريًا ليس لدى فليك سوى غوندوغان وروميو، وربما كريستنسن ولكن الفريق يحتاجه في مركزه الأصلي -قلب الدفاع- لأن هذا المركز هو الأخر يُواجه الكثير من المشاكل مع إصابة أراوخو وذهاب كوبارسي للأولمبياد وعدم تسجيل إنيغو مارتينيز".

وأختتم تصريحاته:"أمام هذا الوضع ليس أمام فليك سوى الاعتماد على اللاعبين الشباب بالفريق وهنا يبرز اسم مارك كاسادو الذي يُواجه فرصة عظيمة للبروز، بابلو توري كذلك.