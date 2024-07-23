نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه جوزيه جوميز التحية للاعبين، على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، في ظل ضغط المباريات، كما شرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية التي حدثت في مباراة الداخلية الأخيرة ببطولة الدوري.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين مواصلة أداء التدريبات بقوة وتركيز، واستمرار الانتصارات خلال اللقاءات القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.