أخبار اليمن : السيول تحاصر صعدة وبَرَد كثيف يضرب المقاش

السيول تحاصر صعدة وبَرَد كثيف يضرب المقاش
شهدت محافظة صعدة اليوم هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة ببَرَد كثيف، حولت الشوارع لأودية جارية وبحيرات كبيرة، وحاصرت المواطنين في عدة مناطق.
وتركزت قوة الأمطار وزخات برد كثيف على منطقة المقاش بمديرية الصفراء، استمرت لعدة ساعات، خلفت أضرار كبيرة في مزارع المواطنين ومزروعاتهم.
وغطت حباب البرد الكثيف مناطق واسعة في المديرية لتكتسي الأرض باللون الأبيض، بينما جرت السيول في الشوارع والأودية.
وكشف عدد من المزارعين أن ما حصل هو "اشبه بالعواصف الثلجية" وأن نسبة الاضرار الكبيرة التي لحقت بالمزروعات، "التي لم ينجو منها قسم كبير، بفعل حبات البرد غير المتوقعة".
وتشهد معظم محافظات الجمهورية اليمنية أمطاراً غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد، وسط تحذيرات مستمرة للمواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية.
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