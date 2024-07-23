نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعافي من الإصابة.. سيف جعفر ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة سيف جعفر لاعب الوسط، في جزء من المران، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية.



واكتفى سيف جعفر، بالمشاركة في الفقرة البدنية بجانب الحصة الخططية، ولم يشارك في التقسيمة الفنية وفقًا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، طبقًا للخطة الموضوعة لتجهيزه وعودته للمشاركة بشكل كامل على مراحل.



وأدى سيف جعفر، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية تحت قيادة الكرواتي ماريو تومليانوفيتش المعد البدني للفريق من أجل تجهيزه بأفضل شكل للفترة المُقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.