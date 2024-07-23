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أحمد جودة - القاهرة - قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن النادي يحترم جميع الأندية وإدارتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة، وأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والسباب بالأمهات والآباء إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

عاجل.. أول رد من بيراميدز على الأهلي

أضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين وأخلاقيات ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز، وهو ما تم اليوم تجاه أي لاعب مخطئ في حق نفسه أو ناديه وكذلك الغير خلال مباراة الأمس.

أضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب، من عدمه ويطبق اللائحة بشكل صارم.