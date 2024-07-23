نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب: جمهور الأهلي يضرب المثل في التضحية من أجل ناديه.. وجوده في المدرجات أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي التي تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية بكل قوة، وفي كافة المناسبات.

وقال إن هذه الجماهير الوفية ضربت المثل ولا تزال في الإخلاص والتضحية من أجل ناديها، بل وتؤكد كل يوم أنها تلعب الدور الأكبر في تخطي أية صعوبات أو تحديات.. وهو ما تقوم به حاليًّا مع فريق الكرة الذي يخوض منافسات قوية على بطولة الدوري.

وأضاف أن مساندة الجماهير وشعورها بالمسئولية تجاه ناديها ووجودها بكثافة في المدرجات وتشجيعها الذي لا يتوقف أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن البطولة لم تحسم بعد، بل تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء.

وأشار إلى أنه على ثقة بأن جماهير الأهلي الواعية سوف تستمر في الالتفاف كعادتها حول الفريق لاستكمال المشوار الناجح بإذن الله.

وتمنى الخطيب أن تبذل كل منظومة العمل في الأهلي بدءًا من مجلس الإدارة ومرورًا بكل المسئولين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين أقصى ما لديها، لتحقيق ما يليق بالنادي وتاريخه ويسعد جماهيره.