نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة: هذا أكثر لاعب متدين ومدرب عنصري في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفصح صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي الحالي والأهلي السابق، أن رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق يحمل الصفة العنصرية بين اللاعبين..



وصرح صالح جمعة خلال تصريحاته عبر بودكاست من الجول للجول مع الإعلامية دينا الإدريسي قائلا: "تريزيجيه أكتر لاعب يعرب ربنا كويس وصرح من قبل أن فايلر مدرب عنصري ولم عادل في قراراته، موضحا أنه قال له انت عنصري في جهه".

وأستكمل:" "في أول مباراة لفايلر، تحدث معي لمي انزل للملعب والجمهور وجه لي التحية، ولكنه شعر بالغيرة اتجاهي بسبب حب الجمهور لي واتكلم مع سامي وقاله مين ده يعني؟ سامي قاله صالح الجمهور بيحبه واللاعب مهاري"



واتم: " 90% من المدربين السويسرين، لديهم عنصريه وكان كل القرارات الذي اخدها فايلر معي، كنت برفضها، "يعني خش الجيم إجباري كنت برفض اتمرن لوحدك كنت برفض مكانش في كيميا ما بينا نهائي لأني عارف حقوقي ولأني محترف".